اليوم السابع
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الرئيس العراقى يكلف عدنان الزرفى بتشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:06 ص
الرئيس العراقى يكلف عدنان الزرفى بتشكيل الحكومة الجديدة الرئيس العراقى برهم صالح
رويترز

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كلف الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما وذلك في محاولة لتجاوز أشهر من الجمود السياسي. وكان الزرفي مسؤولا سابقا في الإدارات التي تتابعت على العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين من السلطة.

ويتزعم الزرفي ائتلاف النصر في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وكانت الحكومة العراقية فرضت حظر التجول فى بغداد اعتبارٱ من 17 مارس وحتى 24 مارس مع استثناء البضائع من الحظر.

وقررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، تمديد قرار حظر التجوال فى مدينتى (أربيل - السليمانية) لـ3 أيام إضافية، فيما أمهلت الأهالى اليوم وغدًا الاثنين، للعودة للإقليم أو غلق المنافذ الحدودية، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أنه تم تمديد فترة حظر التجوال داخل مدينتى أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12:00 من ليلة 15 - 16 مارس الجاري، وأيضًا إيقاف التنقل بين الأقضية في المحافظتين لمدة 72 ساعة واعتبارًا من الساعة 12:00 من ليلة 16 - 17 مارس الجاري.

 
وأضافت أنه تم تخويل المحافظين سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه المدة بما لا يخل بتطبيق الفقرة الأولى، منوهة بأن آخر موعد لعودة مواطني إقليم كردستان هو الساعة 12:00 من ليلة 16 - 17 مارس، وبعد هذا التاريخ سيتم إغلاق كل المنافذ الحدودية والمداخل أمام الوافدين وتبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية في منافذ (برويزخان - حاج عمران - إبراهيم خليل - باشماخ) بالشروط المعلنة سلفًا.
 

 


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