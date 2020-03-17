الرئيس العراقى يكلف عدنان الزرفى بتشكيل الحكومة الجديدة

رويترز

كلف الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما وذلك في محاولة لتجاوز أشهر من الجمود السياسي. وكان الزرفي مسؤولا سابقا في الإدارات التي تتابعت على العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين من السلطة.

ويتزعم الزرفي ائتلاف النصر في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وكانت الحكومة العراقية فرضت حظر التجول فى بغداد اعتبارٱ من 17 مارس وحتى 24 مارس مع استثناء البضائع من الحظر.

وقررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، تمديد قرار حظر التجوال فى مدينتى (أربيل - السليمانية) لـ3 أيام إضافية، فيما أمهلت الأهالى اليوم وغدًا الاثنين، للعودة للإقليم أو غلق المنافذ الحدودية، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أنه تم تمديد فترة حظر التجوال داخل مدينتى أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12:00 من ليلة 15 - 16 مارس الجاري، وأيضًا إيقاف التنقل بين الأقضية في المحافظتين لمدة 72 ساعة واعتبارًا من الساعة 12:00 من ليلة 16 - 17 مارس الجاري.