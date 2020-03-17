الرئيس الروسى يصدر مرسوما يتيح للصيدليات بيع الأدوية عن بعد

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء مرسوما يتيح بيع الأدوية والمواد الطبية التي لا تحتاج لوصفة طبيب عن بعد؛ على خلفية انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.
وشدد الرئيس بوتين -وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- على ضرورة عدم السماح بانتشار الدواء المزيف في السوق، وقال "أطلب من الحكومة تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الإطار التنظيمي، وقانون تشديد عقوبة تزييف الأدوية، بحيث لا يمكن لأي شخص حتى أن يفكر في استغلال الوضع الحالي، وبيع المواطنين ما هو غير مناسب للعلاج".
وأعلن الرئيس الروسي - في وقت سابق اليوم - أن جهاز اختبار روسي-ياباني للكشف عن فيروس كورونا قد يظهر في شهر أبريل المقبل.
كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تملك كل ما يلزم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن "الوضع في روسيا تحت السيطرة".
وشدد بوتين - خلال كلمة وجهها إلى الشعب الروسي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- على ضرورة سباق الزمن خلال العمل لمكافحة انتشار الفيروس في البلاد، وكذلك ضرورة زيادة إنتاج أدوات ووسائل الوقاية الشخصية، وتعزيز كميات الاحتياطي من الأدوية والمعدات الطبية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يجب زيادة رواتب الأطباء والطواقم الطبية المشاركة في مكافحة الفيروس.
وحول الإجراءات التي اتخذتها أوروبا لمكافحة الفيروس، قال بوتين: "إجراءات الطوارئ التي اتخذتها أوروبا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد لها ما يبررها، مضيفا أنه "في الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية، الوضع ليس سهلا بسبب ارتفاع معدل الإصابات بشكل حاد كل يوم تقريبا ويتم اتخاذ تدابير الطوارئ في هذه البلدان بما في ذلك الحجر الصحي، وإغلاق الحدود، وتقييد الفعاليات الجماعية، والإلغاء الرحلات الجوية وغيرها، ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات مبررة وتمليها ظروف موضوعية".
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