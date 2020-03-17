الرئيس الروسى يزور المركز الإعلامى لمراقبة تفشى كورونا فى روسيا

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قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى المركز الإعلامي لمراقبة تفشى فيروس كورونا المستجد في روسيا وذلك بحضور رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن الرئيس الروسي تابع أنظمة مراقبة المواد الغذائية والأسعار على المتاجر في مناطق مختلفة من البلاد أثناء زيارته إلى المركز الإعلامي .

كما حث بوتين المواطنين الروس بعدم تخزين السلع، حيث أن وضع الإمدادات بالمخازن مطمئن جدا.

ومن جانبه، علق ميشوستين قائلا: "يقدم المواطنون حاليًا على شراء الكثير من السلع. وفي الواقع، لا توجد مشاكل، كما أن وضع الإمدادات مستقر جدًا"، مضيفًا "أن هذا الأمر يثير اهتمام وقلق الكثيرين، حتى الآن، ويمكن القول إن الوضع في روسيا أفضل بكثير منه في العديد من البلدان".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي في وقت سابق من اليوم أن بلاده تملك كل ما يلزم لإنتاج لقاح لفيروس "كورونا"، مضيفا أن الوضع في روسيا تحت السيطرة.

وشدد بوتين على ضرورة سباق الزمن خلال العمل لمكافحة انتشار الفيروس في روسيا وضرورة زيادة إنتاج أدوات ووسائل الوقاية الشخصية وتعزيز كميات الاحتياطي من الأدوية والمعدات الطبية.