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الداخلية: غلق 6 آلاف مركز تعليمى على مستوى الجمهورية.. صور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:05 م
الداخلية: غلق 6 آلاف مركز تعليمى على مستوى الجمهورية.. صور غلق المراكز
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية، للتأكد من إلتزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، فى إطار الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية، والتى من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6415 مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون.. حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.

اغلاق للمراكز بالمحافظات
اغلاق للمراكز بالمحافظات

 

تشميع المراكز
تشميع المراكز

 

تشميع مركز
تشميع مركز

 

جانب من المراكز
جانب من المراكز

 

غلق المراكز
غلق المراكز

 

غلق مراكز
غلق مراكز

 

غلق مركز
غلق مركز

 

مركز تعليمي خالي من الطلاب
مركز تعليمي خالي من الطلاب

 


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