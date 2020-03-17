اليوم السابع
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الداخلية تقرر إرجاء إجراءات استبدال اللوحات المعدنية والملصق بوحدات المرور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:14 م
الداخلية تقرر إرجاء إجراءات استبدال اللوحات المعدنية والملصق بوحدات المرور لوحات معدنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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قررت الداخلية إرجاء إجراءات استبدال اللوحات المعدنية القديمة "ذات الأرقام فقط" باللوحات المعدنية المطورة "ذات الأرقام والحروف"، وكذا إرجاء تركيب الملصق الإلكترونى على المركبات لمدة شهر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 الجارى.
 
جاء ذلك فى إطار تخفيف الكثافات المترددة على وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
 
نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة وإجراء تحليل طبى لـ 200 سائقًا، وإثبات تعاطى 14 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
وعززت، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

اللوحات المعدنية القديمة

اللوحات المعدنية المطورة

الملصق الإلكترونى

وحدات المرور

أخبار المرور

المرور اليوم

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