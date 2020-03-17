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الحكومة تكشف حقيقة الصورة المتداولة التى تزعم إنها لضحايا فيروس كورونا يمصر

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:51 م
الحكومة تكشف حقيقة الصورة المتداولة التى تزعم إنها لضحايا فيروس كورونا يمصر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء صحة الصورة المتداولة لاشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض باعتبار أنهم ضحايا فيروس كورونا فى مصر.

وأكد المركز أن هذه الصورة مفبركة وغير صحيحة وهدفها بث الرعب فى قلوب المواطنين وللإيحاء بأن الوضع الصحى فى مصر قد خرج عن السيطرة .

وكان  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أصدر كتاباً حول التداعيات العالمية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد ـ 19) تضمن موضوعاتتتعلق بتداعيات الفيروس على كل من الحُكومات والأعمال، والإقتصاد الكُلي، والقطاعات الاقتصادية والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تجارب عدد من البُلدان  في مواجهة الفيروس، واستعراض عدد من الكتب الأخرى ذات الصلة.

وأوضح أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الكتاب استند على تقاريروتحليلات صادرة عن مُؤسسات دولية معتمدة، منها: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ووحدة أبحاث الإيكونوميست،وبلومبرج، وشركة برايس  ووتر هاوس كوبرز  (PWC)، وشركة "ماكينزي"، ومنظمة الأنكتاد، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي،ومؤسسة "جي بي مورجان"، ووكالة الطاقة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتوزيع هذا الكتاب على الوزارات والمحافظات، فى إطار الجهود التوعوية التي تقوم بها الحكومة بآثار فيروسالكورونا، وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، وأفضل السياسات المُتبعة حول العالم في التعامل مع الوباء.

وقد أشار الكتاب إلى التوصيات التي نشرتها مجلة الإيكونوميست مؤخراً لاتباعها من جانب الحكومات في سبيل تعزيز جاهزيتها لمواجهةفيروس الكورونا، والتي تضمنت التحلي بالشفافية في الإعلان عن الحالات المُصابة، والاستعداد من جانب الحكومات على المستويينالمؤسسي والشعبي لمواجهة هذا الخطر الوشيك، فضلاً عن قيام الحكومات بإعداد خطط للتحرك والمواجهة من خلال تقليل وقت ومعدلالإصابة، للحد من الإنتشار، ونشر الوعي المجتمعي الصحي وتغيير السلوك بما يلعب دوراً محورياً في تقليص عدد الحالات المُصابة.

063600130
 

 


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