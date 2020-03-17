الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 41 حالة

أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الحكومة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 41 حالة.
كما أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الاثنين الماضي، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 26 حالة، وقال ملحم - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - إن الحالات الجديدة جاءت بواقع 5 حالات ببيت لحم، وواحدة في منطقة "ارتاح" في طولكرم.
وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت فى وقت سابق الاثنين الماضي، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بيت لحم، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 20 شخصا، مشيرة إلى أنه يجرى فحص 137 عينة جديدة، متوقعة زيادة الإصابات مع مرور الوقت، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه - خلال جلسة مجلس الوزراء الفلطسيني - إنه تم تجهيز مستشفى جديد في بيت لحم معد بشكل كامل للتعامل مع حالات الإصابة بـ"كورونا"، موجها التحية لمواطني بيت لحم على تعاملهم الجاد مع الوضع الراهن.
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