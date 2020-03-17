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الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 41 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:08 م
الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 41 حالة كورونا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الحكومة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 41 حالة. 

وكان إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أعلن يوم السبت الماضى، عن اكتشاف 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم، ما يرفع عدد الإصابات داخل البلاد إلى 38 إصابة. 
 

كما أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الاثنين الماضي، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 26 حالة، وقال ملحم - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - إن الحالات الجديدة جاءت بواقع 5 حالات ببيت لحم، وواحدة في منطقة "ارتاح" في طولكرم.

وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت فى وقت سابق الاثنين الماضي، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بيت لحم، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 20 شخصا، مشيرة إلى أنه يجرى فحص 137 عينة جديدة، متوقعة زيادة الإصابات مع مرور الوقت، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه - خلال جلسة مجلس الوزراء الفلطسيني - إنه تم تجهيز مستشفى جديد في بيت لحم معد بشكل كامل للتعامل مع حالات الإصابة بـ"كورونا"، موجها التحية لمواطني بيت لحم على تعاملهم الجاد مع الوضع الراهن.

وفيما انتشر مجموعة من الشباب الفلسطينيين المتطوعين اليوم، أمام أبواب المسجد الأقصى لتعقيم المصلين بالأدوات الطبية والمطهرات عقب وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة بالأمس كإجراء لمنع تفشي وباء كورونا في مدينة القدس ومنها إلى باقي مدن فلسطين، ونشرت وسائل اعلام محلية الشباب وهم يقفون في باحات الأقصى ويستقبلون المصلين من الجنسين بأدوات التعقيم.

الحكومة الفلسطينية

كورونا

عاجل

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