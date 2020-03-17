اليوم السابع
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الجيش الأردنى ينتشر عند مداخل ومخارج المدن بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:47 ص
الجيش الأردنى ينتشر عند مداخل ومخارج المدن بسبب فيروس كورونا عناصر الجيش الأردنى
رويترز

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم، الثلاثاء، أنها ستنتشر على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء البلاد فى إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.
 
وناشدت القيادة العامة في بيان المواطنين اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات.
 
وكان الأردن قد أعلن في وقت سابق تشديد القيود على الحدود وحظر التجمعات والمناسبات العامة بعد بلوغ الإصابات المؤكدة بالفيروس 34 حالة.

وقد صعّدت الحكومة الأردنية من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)،  مع تسجيل34 إصابة جديدة مرشحة للزيادة، بعد وصول آلاف الأردنيين عبر مطار الملكة علياء الدولي، الذى ستعلق رحلاته، بداية من اليوم حتى إشعار آخر.

ولوّحت الحكومة بتفعيل ما يسمى بـ"قانون الدفاع العام"، الذي يتطلب إرادة ملكية بذلك بتنسيب من مجلس الوزراء، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في موجز صحفى لوسائل الإعلام، إن الحكومة قد "تضطر لتفعيل القانون" قريبًا، في إطار مزيد من الإجراءات، للتعامل مع ما وصفها بـ"الآفة الصحية العامة والدولية ودون المساس بالحقوق والحريات الشخصية".
 
وأكد العضايلة، أن الحكومة تستند إلى قانون الصحة العامة وقانون الأمن العام ومجلس الدفاع الصحي حتى الآن في إجراءاتها، لافتا أنها دعت في وقت سابق الأردنيين إلى عدم الخروج إلا في الحالات الاضطرارية.
 
وخصصت الحكومة الأردنية عدة فنادق في منطقة البحر الميت للحجر الصحي كاملة، بحيث تقع تحت إشراف القوات المسلحة، لتعتبر المنطقة عسكرية مغلقة.
 
بجانب أقسام للحجر في عدد من المستشفيات الحكومية في العاصمة عمان، وإربد (شمال المملكة)، فيما نقل آلاف الأردنيين إلى منطقة الحجر الصحي في البحر الميت من القادمين إلى المملكة من الخارج، وذلك لمدة 14 يوما، حسب ما أعلن العضايلة.

كورونا

الاردن

الجيش الاردنى

منع انتشار كورونا

فيروس كورونا

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