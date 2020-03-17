الجزائر تعلن عن خامس حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ بذلك العدد الإجمالى للوفيات خمس حالات من مجموع 60 حالة إصابة مؤكدة، وبحسب بيان لوزارة الصحة فإن حالة الوفاة الجديدة هى لرجل يبلغ من العمر 50 سنة مصاب بمرض مزمن من ولاية البليدة كان فى اتصال بالحالات الأولى، وأكدت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته، يبقى ساريًا، كما تبقى الفرق الطبية على أقصى درجات التأهب.

وكان تليفزيون النهار الجزائرى قد أعلن قبل قليل، تسجيل رابع حالة وفاة سبب فيروس كورونا، منوهًا بأن الشخص المتوفى يبلغ من العمر 51 عاما، ويعانى من أمراض مزمنة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 4 حالات.

وقررت السلطات المعنية فى دولة الجزائر، اليوم الثلاثاء، إغلاق كل المساجد ودور العبادة بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قرر رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد تعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من مصر و4 دول عربية اعتبارا من اليوم.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، إنه "تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون بهدف تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، أصدر الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد، تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية والنقل للقيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من مصر وتونس والإمارات والأردن وقطر اعتبارا من اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري.