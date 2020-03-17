اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تعلن عن خامس حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:30 م
الجزائر تعلن عن خامس حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا حالة وفاة بفيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ بذلك العدد الإجمالى للوفيات خمس حالات من مجموع 60 حالة إصابة مؤكدة، وبحسب بيان لوزارة الصحة فإن حالة الوفاة الجديدة هى لرجل يبلغ من العمر 50 سنة مصاب بمرض مزمن من ولاية البليدة كان فى اتصال بالحالات الأولى، وأكدت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته، يبقى ساريًا، كما تبقى الفرق الطبية على أقصى درجات التأهب.
 
وكان تليفزيون النهار الجزائرى قد أعلن قبل قليل، تسجيل رابع حالة وفاة سبب فيروس كورونا، منوهًا بأن الشخص المتوفى يبلغ من العمر 51 عاما، ويعانى من أمراض مزمنة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 4 حالات.
 
وقررت السلطات المعنية فى دولة الجزائر، اليوم الثلاثاء، إغلاق كل المساجد ودور العبادة بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قرر رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد تعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من مصر و4 دول عربية اعتبارا من اليوم.
 
وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، إنه "تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون بهدف تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، أصدر الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد، تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية والنقل للقيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من مصر وتونس والإمارات والأردن وقطر اعتبارا من اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري.
 

الجزائر

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الجزائريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

11 إصابة جديدة ترفع المصابين بفيروس كورونا فى لبنان إلى 120 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:50 م

الصحة العمانية : تعافى 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:43 م

خطة سودانية لمواجهة كورونا تتكلف 45 مليون دولار بدعم من شركاء التنمية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:16 م

الجزائر تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:25 م

المغرب يسجل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:12 م

لبنان يعتمد التعليم عن بعد جراء توقف المدارس فى ظل انتشار كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة