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الجزائر تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:25 م
الجزائر تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلن تليفزيون النهار الجزائرى قبل قليل، تسجيل رابع حالة وفاة سبب فيروس كورونا، منوهًا بأن الشخص المتوفى يبلغ من العمر 51 عاما، ويعانى من أمراض مزمنة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 4 حالات، وقررت السلطات المعنية فى دولة الجزائر، اليوم الثلاثاء، إغلاق كل المساجد ودور العبادة بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قرر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد تعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من مصر و4 دول عربية اعتبارا من اليوم. 

 

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، إنه "تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون بهدف تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، أصدر الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد، تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية والنقل للقيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من مصر وتونس والإمارات والأردن وقطر اعتبارا من اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري.
 
 
وأوضح البيان، أن هذا التعليق الاستثنائى الذى توصى به السلطات الصحية الوطنية سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء المواطنين المسافرين حاليا فـي البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركات النقل الجوى.
 

كما أعلنت وزارة الطيران الجزائرية، أمس الاثنين، بتعليق الرحلات الجوية من وإلى 6 عواصم أفريقية بدءا من 19 مارس الجارى.

 

فيما أفادت قناة سكاى نيوز، أن الجزائر أعلنت تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالى إلى 54 إصابة.

 

 


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