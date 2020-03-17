الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للانتخابات بتأجيل تكميلية سمالوط بسبب كورونا

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والذى انفرد "اليوم السابع" بنشره بتأجيل السير في باقى إجراءات العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لأجل غير مسمى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



نص القرار

وتضمن القرار الذى حمل رقم 29 لسنة 2020، أنه بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة للانتخابات ونظرا لحالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد وتماشيا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحرصا من الهيئة فقد قررت تأجيل السير السير في باقى إجراءات العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثالثة ومقرها مركز غرب سمالوط بالمنيا، والتي انتهت عند آخر إجراء تم في 16 مارس الجارى طبقا للجدول الزمنى والإجرائى المرفق بالقرار رقم 14 لسنة 2020 المشار إليه إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

ونص القرار على أن ينشر في الجريدة الرسمية وعلى القائم بأعمال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بتنفيذه.

نص القرار

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الاثنين، القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا.

وضمت القائمة المبدئية للمرشحين بالدائرة، 5 مرشحين وذلك بعد غلق باب الترشح للانتخابات بالدائرة، حيث كان قد تقدم للترشح بالدائرة 7 مرشحين، تبين للهيئة استيفاء 5 مرشحين للأوراق المطلوبة بينما تم استبعاد اثنين لعدم استيفاءهم المستندات المطلوبة.

وتضمنت القائمة المبدائية أسماء المرشحين وهم سامى سنوسى أحمد صميدة، رمز الحصان، حيد مصطفى على عامر رمز القلم، وحربى محمد ماضى أحمد رمز الأسد، وإبراهيم راشد إبراهيم محمد رمز المدفع، وعمانوئيل عاطف فوزى ميخائيل رمز التمساح.

يذكر أن الانتخابات كانت ستجرى فى الخارج يومى 3 و4 أبريل المقبل، وفى الداخل يومى 5 و6 أبريل.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خطاب مجلس النواب بخلو مقعد دائرة سمالوط بالمنيا، وذلك لوفاة نائب الدائرة على الكيال، بعد معاناته من سرطان فى الكبد توفى على إثره.