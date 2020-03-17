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التنمية المحلية: غلق 2600 سنتر دروس خصوصية ضمن خطة الوقاية من كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:49 م
التنمية المحلية: غلق 2600 سنتر دروس خصوصية ضمن خطة الوقاية من كورونا تشميع مقر للدروس الخصوصية
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات التى بدأت اليوم لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا .

وأضاف شعراوى، فى بيان أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق 2600 مركز وسنتر للدروس الخصوصية حتى اليوم الثلاثاء .

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستواصل متابعتها لجهود المحافظات فيما يخص سناتر الدروس الخصوصية وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن .

جدير بالذكر أنه تم منذ أيام إلغاء التوقيع بالبصمة بالوزارة ويتم التعامل التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف والكارت ، كما قامت الوزارة بنشر الملصقات التى تركز على التوعية بإجراءات الوقاية التى أعلنتها وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية .

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ناشد المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة فى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية خاصة فى البيان الذى أصدرته منذ أيام وعلى رأسها التحذير من مخاطر تداول " الشيشة " فى المقاهى والمطاعم والكافيهات.

وقال شعراوى إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً فى مقاومة الفيروس ، لذا تتطلب المصلحة العامة للمواطنين وفى إطار الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة فى هذه المرحلة لمنع انتشار أو نقل فيروس كورونا أن يتم منع " الشيشة"، مؤكدا أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستقوم أيضاً بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم) ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا لحين إشعار آخر .


التنمية المحلية

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

المحليات

الشيشة

الدروس الخصوصية

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