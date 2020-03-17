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"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:00 ص
"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بعد قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، تم السماح لطلاب المدارس الداخلية التى تشهد إقامة داخلية، منها مدرسة الضبعة للطاقة النووية بمطروح ومدرسة وتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الإسماعيلية وترميم الأثار بالقاهرة والمتفوقين بالعودة إلى منازلهم لحين انتهاء فترة توقف الدراسة والعودة لاستكمال الترم الثانى مع تطبيق برنامج التعلم عن بعد باستخدام التكنولوجيا المختلفة.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب يدرسون أجزاء من المناهج المتبقية من خطة توزيع المناهج حتى الفصل الدراسى الثانى، مؤكدة أن الامتحانات فى موعدها المخصص وفق الخريطة الزمنية المعلنة قبل بدء العام الدراسى.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتى بعد تعقيم لجان سير الامتحانات وفق إرشادات وزارة الصحة، وتتولى المدرسة متابعو تنفيذ ما جاء فى خطة شرح المناهج وإعداد تقرير أسبوعى عن سير كل مادة دراسية وإرسالها إلى الموجه الأول ومن ثم الموجه العام ومدير عمو تنمية المواد الدراسية، على أن يقوم مديرى المدارس الإعدادية والثانوية باتخاذ اللازم نحو إعلام الطلاب بتوقيتات البرامج التعليمية المذاعة عبر القنوات التعليمية والتلفزيون المصرى.

 

وشددت الوزارة على أن تعقيم المدارس بالتنسيق مع الجهات وتوثيق ذلك وإرساله إلى المديريات.

 

وعقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية لشرح الخطوات والإجراءات التى ستتبعها الوزارة للتحول الرقمى فى تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة.

 

ووجه الوزير، فى خطاب أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية، بإعداد دليل تعلم للطالب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه فى كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصرى EKB، التى تساهم فى دعم التعلم وتعميق الفهم.

 

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، خطة الوزارة فى استخدام محتوى بنك المعرفة المصرى EKB فى التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة، وتوجيه المعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة، للتواصل مع طلابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد وذلك بالاستعانة بأخصائى التكنولوجيا بالمدرسة.

 

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مدير المدرسة، حيث أنه سيعمل على متابعة التحاق الطلاب بمجموعات التواصل التى تم إعدادها عن طريق معلم المادة، وتخصيص أوقات محددة للرد على الاستفسارات وتقديم إرشادات للطلاب من خلال جدول زمنى معلن بالمدرسة.

 


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