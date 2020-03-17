اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التضامن: الخميس آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:52 ص
التضامن: الخميس آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن  الخميس المقبل آخر يوم لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على تأشيرات حج الجمعيات .

​وكانت  نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى قد قررت  مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 19 مارس الجارى ، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين فى التقديم والتسجيل على بوابة الحج وجاء ذلك فى ضوء الإستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

وكانت وزارة التضامن الإجتماعى قد قررت فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 23/2/2020م حتى 10/3/2020م، حيث أوضح أيمن عبدالموجود المدير التنفيذى للمؤسسة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لإختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالى وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران

ويذكر أن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن كان قد أكد أنه جار تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الالتزام وان يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية" عضو عامل او منتسب "عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل فى 1/1/2020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها وان يكون المتقدم أيضا قادر على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عاماً وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم، اضافة الى انه لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج إعتباراً من عام 2015 فيما بعدها ، على ان تقدم الطلبات للإدارات الإجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك و سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير فى جهة واحدة فقط سواء فى التضامن او الداخلية او السياحة ويمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg 


التضامن

نفين القباج

حج اجلمعيات

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة