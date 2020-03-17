اليوم السابع
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" التجارى وفا بنك" يعلن إصابة موظف بكورونا.. ويؤكد: اتبعنا كافة إجراءات الوقاية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:08 م
" التجارى وفا بنك" يعلن إصابة موظف بكورونا.. ويؤكد: اتبعنا كافة إجراءات الوقاية صورة أرشيفية
كتب أحمد يعقوب

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أكد بنك التجارى وفا بنك ايجيبت أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بشكل استباقى قبل ظهور أية حالات به حيث تجتمع اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة الأزمات بالبنك على الأقل مرة واحدة كل يوم اعتباراً من يوم الخميس 5 مارس الماضى للوقوف على آخر المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات لتجنب حدوث أي عدوى داخل اماكن العمل، وذلك بعد إصابة أحد الموظفين بالمقر الرئيسى للبنك  بفيروس كورونا وأن حالته مستقرة ويخضع حاليا للعلاج من قبل وزارة الصحة.

وأضاف البنك فى بيان له أنه إعمالاً بمبدأ الشفافية وإنطلاقاً من مسؤوليته تجاه الموظفين والعملاء،  فقد قام البنك على الفور بإبلاغ جميع الموظفين فور التأكد من ثبوت حالة الإصابة إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والموصى بها من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والبنك المركزي المصري مع تطهير وتعقيم المبنى بالكامل وحصر جميع الموظفين الذين تعاملوا او اختلطوا بالمصاب ومنحهم إجازات فورية اعتباراً من اليوم للقيام بإجراءات الحجر المنزلى المتعارف عليها. قام البنك أيضاً بإخطار جميع العملاء الذين اختلط بهم الزميل المصاب لكي يتخذوا نفس الإحتياطات وقد  أبدوا إمتنانهم لحرفية البنك وعلاقاته المتميزة بعملائه.

ويؤكد التجاري وفا بنك إيجيبت أن سلامة وأمن الموظفين والعملاء تأتى على رأس أولويات المؤسسة وأن اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة الأزمات بالبنك في اجتماع دائم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من فرص انتشار الفيروس والتصدي لهذه الأزمة العالمية ، مضيفا : نتابع بشكل لصيق الحالة الصحية للموظف العزيز ونتمنى له نيابة عن جميع العاملين بالبنك الشفاء العاجل.

 

 


كورونا

البنوك

اخبار اقتصاد

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