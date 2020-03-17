البورصة المصرية تخسر 11.7 مليار جنيه فى 10دقائق.. ومؤشرها يتراجع بنسبة 2.8%

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقى بقيمة 11.7 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 9164 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.55% ليصل إلى مستوى 1267 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 10397 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.61% ليصل إلى مستوى 3414 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.88% ليصل مستوى 921 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 1004 نقطة.

وفى سياق متصل سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 5381 سهم، 11 ألف سهم، 10 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج، الشرقية-ايسترن كومبانى، السويس للأسمنت، مجموعة عامر القابضة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، 32.3 ألف سهم، 230 ألف سهم، 407.9 ألف سهم، 50 ألف سهم، 216 ألف سهم، 7.7 مليون سهم، 50 ألف سهم.

كما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، اميرالد للاستثمار العقارى، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 3 آلاف سهم، 10.1 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 128.7 ألف سهم.