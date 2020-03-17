البرازيل تعلن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات المعنية فى دولة البرازيل، اليوم الثلاثاء عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وكانت الحكومة البرازيلية قد أعلنت مؤخرا أن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر مكتب الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو بيانا، أكد فيه أن وزير الاتصالات اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، حسبما نشرت روسيا اليوم .

وذكرت صحيفة "أو إستادو دى ساو باولو" البرازيلية أن بولسونارو يخضع للمراقبة خشية إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن وزير الصحة في البلاد أن وزير الاتصالات مصاب بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة أن بولسونارو سيوضع تحت المراقبة إذ تأكدت إصابة وزير الاتصالات البرازيلي الذي خالطه بكورونا.

ورافق واجنجارتن الرئيس بولسونارو فى رحلة للولايات المتحدة ونشر صورة على موقع إنستغرام يظهر فيها واقفا إلى جوار ترمب.

وأكدت البرازيل فى بيان أنها أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.