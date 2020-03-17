الاتحاد الأوروبى: سنعمل على إعادة المواطنين العالقين فى الخارج

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن الاتحاد الأوروبى أعلن أنه سيعمل على إعادة المواطنين العالقين فى الخارج، وقادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على إغلاق الحدود الخارجية لمنع انتشار كورونا.

كما أفادت القناة أن إنجيلا ميركل قررت منع الدخول إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوما.

وكان الاتحاد الأوروبى، أعلن عن اعتزامه وضع استراتيجية جديدة للشراكة مع القارة الأفريقية ؛ بهدف زيادة التعامل بين الجانبين على قدم المساواة، وذكر مسئولون بالاتحاد الأوروبى أنهم سيسعون من أجل التعرف على آراء نظرائهم الأفرقة فيما يتعلق بهذا الشأن قبل القمة الأوروبية الأفريقية المعتزم إجراؤها فى وقت لاحق من العام الحالي.

وقال جوزيب بوريل الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية ، فى مقابلة صحفية اليوم ، إن الاتحاد يرغب فى رفع مستوى الشراكة مع أفريقيا لجعلها أكثر فعالية، مضيفا "إن للاتحاد الأوروبى مصالح فى أفريقيا وإن نمونا وأمننا يعتمد على ما يحدث فى أفريقيا ، إن الدعم الأوروبى الحالى يتضمن مساعدة الدول الأفريقية على دعم أنظمتها الصحية والتعاون لمواجهة تفشى فيروس كورونا".

وفيما يتعلق بقضية الهجرة، أشار الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية إلى أنه على الرغم من ضرورة العمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلا أنه يتعين تأييد الهجرة الشرعية إذا كانت تعود بالنفع المتبادل على الجانبين.