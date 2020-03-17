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الإمارات تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:54 م
الإمارات تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 " تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، والتعرف عليها من خلال فحص المخالطين لحالات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وكانت جميعها في الحجر الصحي.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن الحالات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من قرغيزستان، صربيا، إيطاليا، هولندا، أستراليا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية، اليونان، روسيا، أوكرانيا، بنغلاديش، وشخصين من كل من بريطانيا وإسبانيا، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 113 حالة في البلاد.
وشددت الوزارة على التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية.

كورونا

الامارات

فيروس

كوفيد

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