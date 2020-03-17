الإعلان عن فتح باب التقدم لعضو لجنة الحاسب الآلى بكنترول الثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف عن فتح باب التقدم لعضوية "لجنة الحاسب الآلى" بكنترول الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2019 / 2020، وفق الشروط التالية:

1- أن يكون مسكّنًا على إحدى الوظائف التالية؛ أخصائى حاسب آلى، أو أخصائى تكنولوجيا من العاملين بالأزهر الشريف.

2- عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم بأحد طلاب الشهادة المتقدم للعمل بها للعام الدراسى 2020/2019.

3- ألا يكون من المحالين للتقاعد قبل 2020/8/31.

4- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولين أو أكثر فى عام واحد للشهادات العامة، أو الجمع بين مكافأة كنترول الشهادة العامة واللجنة الإدارية.

5- ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي، بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

6- ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات، بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

7- ألا يكون قد صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات، وَفقًا لما نصت عليه المادة (75) من قرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (251) لسنة 2012م.

8- ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة أو جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات، أو تَمَسُّ الشرف والأمانة.

9- ألا يكون المتقدم قد شارك في لجان النظام والمراقبة للشهادتين (الابتدائية – الإعدادية) لنفس العام الدراسي.

10- ألا يكون من الإداريين العاملين بديوان المنطقة.

11-ألا يكون مرشحًا رئيسًا للجنة امتحان في إحدى لجان الشهادات العامة (الثانوية – القراءات – البعوث).

12- ألا يكون ممَّن سبق لهم الابتعاث للخارج أو الإعارة، ولم يمرّ على عودته خمس سنوات.

13- أن يكون قد أمضى على الأقل خمس سنوات خدمة بالأزهر الشريف.

14- ألا يكون مرشحًا لبرنامج التأهيل التربوي في ذات المدة المقررة للندب.

15- ألا يعاني من مرض مُعدٍ أو مزمن يُعيقه عن العمل، أو يشكّل خطرًا على الآخرين.

وعلى من يرغب في التقدم للعمل باللجنة تسجيل بياناته، وذلك في مدة أقصاها 15 يومًا.