الإحصاء: محافظة قنا الأعلى فى معدلات الزواج فى مصر

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة قنا جاءت في صدارة المحافظات الأعلى في معدلات الزواج على مستوى محافظات الوجه القبلي، وذلك بنسبة 12.8 فى الألـف، وذلـك لإجمالي المحافظة، كما تمثل أعلى معدل للزواج في كل من الحضر والريف، حيث بلغ 10 و13.5 في الألف على التوالي.

ويعرف معدل الزواج بأنه عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام.

وحسب بيانات جهاز الاحصاء، فقد حلت محافظة بني سويف في وصافة ترتيب المحافظات الأعلى في معدلات الزواج على مستوى الجمهورية، وبلغ معدل الزواج بها 10 في الألف أما أقل المحافظات في معدل الزواج فكان من نصيب محافظة الجيزة وبلغ 7.7 في الألف، يليها محافظتي الأقصر وأسوان بنسبة 8.4 في الألف لكل منهما.

أما على مستوى الحضر والريف، فقد كانت محافظة الجيزة هي أقل المحافظات على مستوى الحضر في معدل الزواج بنسبة 5 في الألف، يليها محافظة الفيوم بنسبة 5.1 في الألف، وبالنسبة للريف فكانت محافظتى الأقصر وسوهاج هما أقل المحافظات على مستوى ريف الوجه القبلي "8.5،8.1" في الألف على التوالي.

وكانت بيانات للجهاز المركزي رصدت نسبة من سبق لهم الزواج فى سن صـغيرة "15-17 سـنة" وبلغت نحو 2.5% من إجمالى السكان بمحافظات الوجه القبلى، وارتفعت نسب الإناث فى فئة العمر "15-17 سنة" التي سبق لهن الزواج عن الذكور، بلغت النسبة للإناث 5.1% من إجمالى الاناث "15-17 سنة"، هذه النسبة ترتفع قليلا بالمقارنة بـنفس النسبة لاجمالى الجمهوريـة والتى بلغـت 4%، بينما لم تتجاوز نسبة الزواج المبكر للذكور 0.2% سواء للوجه القبلى أو لإجمالى الجمهورية.