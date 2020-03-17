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الأم المثالية بالغربية: سعيدة بتكريمى أم مثالية وأفتخر بأننى والدة الشهيد

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:53 م
الأم المثالية بالغربية: سعيدة بتكريمى أم مثالية وأفتخر بأننى والدة الشهيد مينة فتحى هلال الأم المثالية
الغربية - محمد طارق

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لم يكن من الغريب أن تكون والدة الشهيد هى الأم المثالية لمحافظة الغربية هذا العام، تقديرا لما قدمته من صبر واحتساب ولدها شهيد عند الله سبحانه وتعالى، ولتعويضها ولو جزء صغير على تلك المكانة العظيمة التى نالتها، ليفتخر بها جميع أمهات شباب محافظة الغربية، كونها أم البطل الذى ضحى بحياته من أجل محاربة الإرهاب ورفعت هذا الوطن واقتلاع جذور الإرهاب .

إنها والدة الشهيد البطل ضابط صف عمر شعبان قطرب بقوات الصاعقة المصرية بمحافظة شمال سيناء، ابن قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، استشهد يوم التاسع من نوفمبر عام 2019، فى مشهد مهيب بحضور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة    .

وقالت أمينة فتحى هلال الأم المثالية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنها ربة منزل ووالدة لثلاث أبناء عملت على تربيتهم منذ الصغر على التحلى بالأخلاق الكريمة وقضاء فروض الصلاة فى وقتها بالمسجد المجاور للمنزل  .

وأضافت: كان "عمر" أصغر أولادى، وكان دائم على الصلاة وحفظ القرآن وكان يؤذن بمسجد المنطقة، كنت أتحدث إليه دائما لتقديم طلب لنقله من منطقة رفح خوفا عليه، ولكنه رفض الانتقال وأصر على محاربة الإرهاب، وكان يتمنى الشهادة منذ التحاقة بالقوات المسلحة، موضحه أنه يوم استشهاد كان يوم إجازته وكان يوجد مداهمة وتعرض أحد زملائه لوعكة صحية وأصر عمر على الخروج للمداهمة مكانه  .

وأشارت إلى أنها فازت بأعلى مكانة فى الدنيا وهى والدة الشهيد والتى ستظل تفتخر بها طوال حياتها، مضيفة: إنها سعيدة بهذا التكريم من الدولة التى لا تنسى أبنائها الشهداء وأسرهم فى جميع المناسبات التى تمر بها، وجهه الشكر للقيادة السياسية على تلك الاهتمام الكبير بأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن  .

ونشر "اليوم السابع"، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020، حيث حصلت أمنية راشد إبراهيم رحمة، من دمياط على المركز الأول، وماجدة ثابت محمد هريدى على المركز الثانى، وزينب محمد عبد الحميد على المركز الثالث، وأمينة محمد فتحى من الغربية الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة، وهى أم الشهيد عمر شعبان قطرب، صف ضابط صاعقة فى رفح شمال سيناء.

89966-الأم-المثالية-والدة-شهيد-الغربية
الأم المثالية والدة شهيد الغربية

 

الشهيد عمر قطرب نجل الأم المثالية
الشهيد عمر قطرب نجل الأم المثالية

 


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الام المثالية لشهيد القوات المسلحة

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ولدة شهيد الغربية

امينة فتحى هلال

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