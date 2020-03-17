الأم المثالية بالجمهورية.. "أمينة راشد" ملاك الرحمة التى صارعت الحياة لتربية أبنائها

دمياط عبده عبد البارى

قدمت أمينة راشد إبراهيم رحمة، الأم المثالية، الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيقه الأمن والأمان لمصر والنهضة التنموية التي تشهدها مصر، معبرة عن سعادتها بأنه سيقوم بتكريمها.

وقالت الأم المثالية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "- إنها عاشت لحظات اختلطت فيها الدموع بالفرح فور علمها بأنه تم اختيارها أما مثالية لعام 2020، حيث أوضحت أنها تذكرت زوجها الطبيب محمود عبد الحميد الشربينى الذي توفي عام 1987 وكان في العقد الثالث من عمره، تاركًا لها 3 بنات (هدى 6 سنوات – منى 3 سنوات – بينما كانت مازالت حاملا فى ابنتها الثالثة نهى).

وتابعت : أنا مواليد 1948 وكنت أعمل مدير تمريض بمستشفى دمياط التخصصى وحاليا بالمعاش وعندما توفى زوجى رفضت الارتباط وقررت تحمل المسئولية وتربية البنات ومرت السنوات صعبة على ولكننى كنت صامدة في مواجهة مشقة الحياة، ولا يوجد دخل سوى راتبى ومعاش زوجى، فأحسنت تربية أطفالى ورعايتهم خلال مراحلهم التعليمية المختلفة .

وتابعت: «كل أملي أني كنت أربي بناتي أفضل تربية، وحصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس علوم ومتزوجة من طبيب، والابنة الثانية حصلت على بكالوريوس هندسة وتعمل مهندسة، والابنة الثالثة بكالوريوس هندسة وتعمل مهندسة ومتزوجة من مهندس".

وتابعت: تلقيت اتصالا من نقابة الأطباء طالبوننى بالتقدم أوراق للمسابقة وبالفعل تقدمت فى مسابقة مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، مؤكدة أنها لم تتوقع حصولها على لقب الأم المثالية، وفوجئت اليوم بحصولي على المركز الأول من خلال اتصال تليفونى من وزارة التضامن الاجتماعي.