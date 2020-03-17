اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:22 م
خالد صلاح
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الأسهم الأوروبية تسعى للتعافى من المستويات المتدنية لعام 2012

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:01 م
الأسهم الأوروبية تسعى للتعافى من المستويات المتدنية لعام 2012 الأسهم الأوروبية
رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، في أعقاب نزول حاد في الجلسة السابقة بفعل حالة الفزع جراء انتشار فيروس كورونا في أوروبا والضرر المترتب عليه للأنشطة والأوضاع المالية للشركات عالميا.
 
وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 2.7% بعد أن هوى لأقل مستوى منذ نوفمبر 2012 يوم الاثنين.
 
وحاولت مجموعة من المؤشرات الفرعية الأوربية التعافي في التعاملات المبكرة لكن مؤشر السفر والترفيه نزل 0.5% إذ أن إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس دفعت شركات الطيران لإجراء تخفيضات غير مسبوقة على الرحلات والتكاليف والعمالة.
 
وصعدت الأسهم الفرنسية 3.9% بعد أن نزلت لأقل مستوياتها فيما يزيد عن ستة أعوام فيما سعى الرئيس إيمانويل ماكرون لطمأنه الشركات بمنح مزيد من المساعدات المالية.
 
ونزل سهم كومباس جروب أكبر شركة متخصصة في تقديم خدمات الطعام في العالم 7.2 % ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن أصدرت الشركة تحذيرا بشأن الأرباح بسبب خطوات اتخذتها في أوروبا وأمريكا الشمالية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

الأسهم الأوروبية

فيروس كورونا

أوروبا

سهم كومباس جروب

بورصه

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