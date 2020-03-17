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الأرصاد: غدا طقس معتدل بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:42 ص
الأرصاد: غدا طقس معتدل بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى حالة الطقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة  تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ،   وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ،  وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا  شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة  ، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة  ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

ويشهد اليوم  الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة ،  وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة  ،   وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة ،  وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا  شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة  ، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة  ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة .





 


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