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الأرصاد تكشف: نشاط للرياح وأمطار على الوجه البحرى اليوم تمتد للعاصمة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:58 ص
الأرصاد تكشف: نشاط للرياح وأمطار على الوجه البحرى اليوم تمتد للعاصمة حالة الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد أغلب محافظات الجمهورية نشاط نسبى للرياح على أغلب الأنحاء امتدت للقاهرة الكبرى، حيث غطت سماء المحافظات غيوم وأتربة نسبيا، وذلك وسط توقعات الخبراء بنشاط الرياح يزيد إحساسنا ببرودة الطقس.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة  ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ، وانخفاض الحرارة 5 درجات، كما يشهد الوجه البحرى طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس  مائل ﻟﻠﺒﺮودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح نشطة .

وأكد الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة  ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس داﻓﺊ  ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وشمال الصعيد طقس داﻓﺊ  ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واأﺗﺮبة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

وشهد أمس الاثنين ، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا والرياح خفيفة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا والرياح خفيفة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا  شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا  تصل والرياح خفيفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة  ليلا، والرياح خفيفة.

 

 


 



 

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