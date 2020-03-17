اعرف الإجراء الذى يتم بعد إعلان الفائز بمقعد ملوى بالمنيا

كتبت هدى أبو بكر

بعدما أعلنت، أمس الاثنين، الهيئة الوطنية للانتخابات اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد إجراء جولة الإعادة بالدائرة فى الانتخابات التكميلية، وهو صابر عبد الحكيم، يتبقى أمام الهيئة خطوة واحدة وهى إخطار البرلمان.

ومن المنتظر أن تخاطب الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مجلس النواب باسم الفائز بالمقعد، ليتولى النائب مهامه رسميا بعد أن يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان.

واعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، فوز محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم بمقعد ملوى بحصوله على 35 الف و598 صوتا بنسبة 67.25% ، بينما حصل منافسه عبدالله محمد عبدالله خليفة وشهرته عبدالله خليفة على 17 الف و125 صوتا بنسبة 32.48%

واعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى بمقر الهيئة ، أن عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 444 ألف و867 ناخب، وبلغ عدد الحضور 54 ألف و139 صوتا بنسبة 12.17% , وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة 52 الف و723 صوتا بنسبة 97.40% , وإجمالى عدد الأصوات الباطلة 1406 بنسبة 6.60%

وجرت الانتخابات على مستوى153 لجنة انتخابية بالدائرة، وأشرف عليها 182 قاضى وعاونهم عدد من الموظفين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد تلقت من وزارة الخارجية أوراق العملية الانتخابية لتصويت المصريين فى الخارج بجولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى بالمنيا، بعد أن ارسلت البعثات الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم ونماذج محاضر الفرز، برقيا لوزارة الخارجية، والتى ارسلتها للجنة متابعة وتلقى أوراق العملية الانتخابية من اللجان الانتخابية فى الخارج ، وقامت الهيئة بتجميع نتائج الخارج على نتائج الداخل، وإعلان النتائج مجمعة.

وشهدت عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج والداخل فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بجولة الإعادة بدائرة ملوى بالمنيا، انتظام التصويت ، ومرت دون وجود معوقات أو شكاوى بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجرت جولة الإعادة في دائرة ملوى بالمنيا بين كل من المرشحين عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان، حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح على الدائرة فى يناير الماضى بعد وفاة نائبها أحمد شمروخ بعد صراع مع المرض.

وكانت قد أجريت جولة أولى من الانتخابات فى فبراير الماضى، تنافس فيها 7 مرشحين، لكن لم يحصل أى منهم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، لذلك أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة الإعادة بين أعلى مرشحين حصلا على الأصوات وهم كل من المرشحين، عبد الله محمد عبد الله خليفة والذى كان قد حصل على ١٠٤٢٤ صوتا، ومحمد عبد الحكم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم وحصل على ٢٦٦٤٢ صوتا فى الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرة.