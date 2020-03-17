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ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيطاليا لـ 2503 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:33 م
ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيطاليا لـ 2503 حالة فحص كورونا
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى 2503.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج أكد "إن بلاده سترسل مزيدا من الخبراء الطبيين إلى إيطاليا وستبذل قصارى جهدها لتقديم إمدادات طبية ومساعدات أخرى".

وأضاف شي جين بينج - خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي - أن الصين وإيطاليا تشهدان الاختبار الأصعب فيما يتعلق بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أنه بعد مضي أشهر من العمل الجاد، أظهرت أعمال الوقاية والسيطرة في الصين تغيرات إيجابية وحققت تقدما كبيرا في المرحلة الحالية، وأن التعافي الاقتصادي والتنمية الاجتماعية يتحركان سريعا نحو الأمام معا.

وأكد أن الصين ستتعامل بحكمة من البداية حتى النهاية وستسعى جاهدة نحو إحراز نصر مبكر وكامل على المرض، من أجل منح الدول الأخرى الثقة في جهود الوقاية والسيطرة.. منوها بأن الحكومة الإيطالية اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقاية والسيطرة المشددة، مؤكدا دعم بلاده لإيطاليا وثقتها الكاملة في انتصارها على المرض.

وأوضح أن الصين حددت أوجه القلق الملحة في إيطاليا، وسترسل المزيد من الخبراء الطبيين إليها وستقوم بأقصى ما في وسعها من أجل تقديم الإمدادت الطبية والمساعدات الأخرى، مؤكدا استعداد الصين للعمل مع إيطاليا للمساهمة في التعاون الدولي لمكافحة المرض وبناء طريق حرير صحي.


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