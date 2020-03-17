اليوم السابع
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ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:52 م
ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط أحجام تداول متوسطة.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحاً 18.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4475.18 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.99% رابحاً 46.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4707.36 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.9% خاسراً 36.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4023.30 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.14%، خاسرا 45.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3938.01 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 213.4 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون دينار كويتى عبر 13.5 ألف صفقة.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.45%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 2.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%.
 
وجاء سهم "شركة المبانى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.64%، تليه شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 10%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.48% ثم مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 12.17%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.64%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة بورصة الكويت، عن تعطل أعمالها يوم الأحد الموافق 22 مارس، على أن يستأنف الدوام الرسمى يوم الاثنين الموافق 23 مارس، وذلك بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.
 
كما أعلنت تعلن عن وقف كافة المدد التنظيمية، وذلك بشأن الافصاحات عن البيانات المالية والافصاحات المرتبطة بها، وكذلك إفصاحات الصناديق، وذلك خلال فترة العطلة الرسمية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ولحين انتهاء العطلة الرسمية، وعليه سوف تمدد كافة هذه المدد لفترة 10 أيام عمل.
 

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