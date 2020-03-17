اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.47% بعد تراجعها 4 جلسات متتالية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:58 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.47% بعد تراجعها 4 جلسات متتالية بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.47% رابحاً 147.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6107.05 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.9% رابحاً 240.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5157.85 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 258.6 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال، وارتفع 162 سهما، فيما تراجع 29 سهما. 
 
وارتفعت 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.85%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.57%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 4.51%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.24%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.60%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.46%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.05، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.49%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.16%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.54%.
 
وجاء سهم "سليمان الحبيب"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم الوطنية بنسبة 10%، ثم سهم عطاء بنسبة 9.94%، فيما جاء سهم "سابكو" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.34%، ثم سهم "تكافل الراجحى" بنسبة 5.09%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 4.17%.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة سويكورب "مدير الصندوق" عن امتثال صندوق سويكورب وابل ريت لقرار الجهات المختصة بإغلاق المجمعات التجارية، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بإغلاق المجمعات التجارية وحتى إشعار أخر وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من مخاطر انتشاره، علماً بأن محلات السوبر ماركت والصيدليات ستظل مفتوحة وفقًا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
 

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