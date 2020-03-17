ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى ماليزيا إلى 172والفلبين 187حالة

أعلنت كل من الفلبين وماليزيا، اليوم، الثلاثاء، ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، فأكدت وزارة الصحة الفلبينية 45 حالة ليصل إجمالى عدد الحالات فى البلاد إلى 187 في حين أكدت ماليزيا 38 حالة ليصل الإجمالى إلى 172 حالة.
وأمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس الاثنين بفرض حجر صحي مجتمعي يشمل أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 107 ملايين نسمة لوقف انتشار المرض.
وفي ماليزيا، حيث أودى الفيروس بحياة خمسة أشخاص، تركزت الحالات في جاكرتا لكنها ظهرت كذلك في مناطق جاوة الشرقية وجاوة الوسطى وجزيرة رياو.
وأعلن رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين أنه سيتم إغلاق حدود البلاد أمام المسافرين، كما سيتم إغلاق المدارس ومعظم الشركات التجارية بدءا من غد الأربعاء وحتى 31 مارس الجاري، وذلك في إطار احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشار ياسين - خلال خطاب متلفز نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم الثلاثاء إلى أنه وجه بإغلاق جميع المدارس والجامعات ومعظم المؤسسات العامة والخاصة، باستثناء محلات المواد الغذائية، وأيضا المؤسسات التي تقدم الخدمات الأساسية، مثل المطارات.
فيما فرضت الفلبين إجراءات صارمة للعزل المنزلي وأوقفت الأعمال وحركة التنقلات عبر جزيرة لوزون اليوم الاثنين، لتضع نصف السكان في حالة عزل في محاولة حازمة لتحجيم انتشار فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم الحكومة سلفادور بانيلو إن الحكومة ستبدأ على الفور بإلزام الناس بالبقاء في منازلهم والاعتماد على خدمات توصيل الطعام والإمدادات الطبية، بينما سيتم تعليق الأعمال ووسائل النقل باستثناء الخدمات الضرورية.
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