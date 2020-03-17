اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:35 م
خالد صلاح
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إيرباص تعلق الإنتاج فى فرنسا وإسبانيا وأسهمها تتراجع

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:49 م
إيرباص تعلق الإنتاج فى فرنسا وإسبانيا وأسهمها تتراجع إيرباص
رويترز

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أعلنت شركة إيرباص خططا لوقف العمليات في مصانعها في فرنسا وإسبانيا لمدة أربعة أيام مع اتساع نطاق أزمة فيروس كورونا من شركات الطيران المتعثرة إلى قطاع التصنيع.
 
وقالت إيرباص في بيان "سيتيح ذلك وقتا كافيا لتطبيق معايير صحة وسلامة صارمة من حيث النظافة والتطهير وخلق مسافات وتحسين كفاءة العمليات في ظل ظروف العمل الجديدة".
 
وجاء توقف الإنتاج بعد أن نشرت رويترز حصريا أمس تقريرا ذكر أن الشركة أعدت خططا طارئة لإبطاء أو وقف الإنتاج إذا توقفت الأنشطة في فرنسا بسبب فيروس كورونا.
 
وأمر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في ساعة متأخرة من مساء أمس بقيود صارمة على حركة الناس لإبطاء انتشار المرض.
 
وفي منتصف التعاملات الصباحية، تراجعت أسهم إيرباص 7.1% مقابل انخفاض بنسبة واحد بالمئة في المؤشر كاك 40 الفرنسي للأسهم القيادية.

شركة إيرباص

فيروس كورونا

شركات الطيران

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون

أسهم إيرباص

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