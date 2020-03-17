اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:55 م
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إغلاق 530 مركزا للدروس الخصوصية والمراكز التعليمية بالشرقية ..صور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:17 م
إغلاق 530 مركزا للدروس الخصوصية والمراكز التعليمية بالشرقية ..صور اغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالشرقية
الشرقية - فتحة الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من إغلاق وتشميع 530 مركزاً للدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، بنطاق المحافظة وخاصة فى مدن الزقازيق وبلبيس وأبوكبير وفاقوس والحسينية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء لوزارة الداخلية بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية فى ظل خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى إطار قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة 15 يوماً.

وتأتى تلك الحملات من قبل مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وإعلان قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين للحد من الاختلاط بتلك التجمعات حفاظاً على أرواح وصحة الطلبة وأنه يتضمن أى أماكن أو مراكز يتم فيها ممارسة أى أنشطة تعليمية.

بدأت وزارة الداخلية فى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء البدء فى غلق المراكز التعليمية للسيطرة على عدم انتشار العدوى، يأتى ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه سيتم تعقيم كافة المدارس والجامعات خلال هذه الإجازة، مناشدا كبار السن بالبعد عن أى تجمعات والوقاية والتقليل من فرص التواجد فى التجمعات الكبيرة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوانى فى اتخاذ أى اجراءات لحماية المواطنين .

غلق سناتر الدروس الخصوصية بالشرقية 01
غلق سناتر الدروس الخصوصية بالشرقية

 

غلق سناتر الدروس الخصوصية بالشرقية 02
غلق سناتر الدروس الخصوصية بالشرقية

 

غلق سناتر الدروس الخصوصية بالشرقية 03
غلق سناتر الدروس الخصوصية بالشرقية

 

غلق سناتر الدروس الخصوصية بالشرقية 04
غلق سناتر الدروس الخصوصية بالشرقية

 

غلق سناتر الدروس الخصوصية بالشرقية 05
غلق سناتر الدروس الخصوصية بالشرقية

 


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اغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالشرقية

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