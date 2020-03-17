إغلاق مراكز الاقتراع التمهيدية فى أوهايو الأمريكية بسبب كورونا

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أمرت السلطات فى ولاية أوهايو الأمريكية، بإغلاق مراكز الاقتراع، حيث كان مقررًا أن يُجرى الحزب الديمقراطى اليوم انتخاباته التمهيدية للانتخابات الرئاسية، فى قرار تحدى فيه الحاكم الجمهورى حكمًا قضائيًا منعه من تأجيل الانتخابات، وذلك بإعلانه حالة طوارئ صحية ناجمة عن فيروس (كورونا).

وقال حاكم الولاية مايك ديواين - فى تغريدة أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "إن إجراء الانتخابات فى الظروف الراهنة سيجبر موظفى الانتخابات والناخبين على تعريض أنفسهم لخطر صحى غير مقبول بالإصابة بفيروس كورونا".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اعتبر، فى وقت سابق، أنه لا ضرورة لإرجاء الانتخابات الرئاسية التمهيدية المقررة الثلاثاء فى 4 ولايات بسبب الوباء، مشيرًا إلى أن إدارته تدرس بجدية إمكانية الاستعانة بالجيش لبناء مستشفيات مؤقتة.

وقال ترامب، للصحافيين فى البيت الأبيض، "أترك للولايات أن تقرر بنفسها إرجاء انتخابات، وهو أمر مهم لكننى أعتقد أن لا ضرورة لذلك".

وكان من المقرر أن يجرى الحزب الديمقراطى انتخاباته التمهيدية اليوم فى 4 ولايات (أوهايو - فلوريدا - إيلينوى - أريزونا)، ويتنافس على نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية لانتخابات البيت الأبيض كل من نائب الرئيس السابق جو بايدن، ومنافسه السناتور المستقل بيرنى ساندرز.