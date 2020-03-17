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إصابة 47 من موظفى البنتاجون بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:20 م
إصابة 47 من موظفى البنتاجون بفيروس كورونا كورونا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، إصابة 47 من موظفي البنتاجون بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت عن وضع وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، ونائبه فى الحجر الصحى بسبب فيروس كورونا، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الدولية "رويترز"

وبدأ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر فصل نفسه وموظفيه عن فريق نائبه كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تأثر عمليات وزارة الدفاع (البنتاجون) بانتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في إفادة صحفية "نحاول وضع فقاعة حولهما"، مضيفا أنه يجرى الحد من عدد زوار إسبر كما يتم فحصهم.

وأضاف هوفمان أن الفحوص أظهرت إصابة 18 من أفراد الجيش حتى الآن بالفيروس، ارتفاعا من عشرة يوم السبت و4 فقط قبل أسبوع.

وأقر هوفمان ومسؤول آخر بقدرة الجيش الأمريكي على نصب خيام لتصبح مستشفيات مؤقتة لمساعدة السلطات المدنية على مواجهة تدفق محتمل لمرضى فيروس كورونا، لكنهما أشارا إلى أنه لم يرد طلب كهذا حتى الآن.

 

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