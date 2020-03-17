اليوم السابع
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إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس ترفع عدد المصابين إلى 25 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:56 م
إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس ترفع عدد المصابين إلى 25 حالة كورونا
أ ش أ

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أعلن والى القيروان فى تونس محمد بورقيبة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس فى الولاية، ما يرفع عدد المصابين بالبلاد إلى 25 حالة إصابة.

وذكر والى القيروان - فى مداخلة مع التلفزيون الوطنى التونسى مساء اليوم /الثلاثاء/ - أن حالة الإصابة الجديدة هى لزوجة أحد المصابين بفيروس كورونا.

وكان وزير الصحة التونسى الدكتور عبد اللطيف المكي، قد أعلن فى وقت سابق اليوم، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج 67 تحليلا مخبريا لأشخاص مشتبه فى إصابتهم، وأسفرت عن 4 نتائج إيجابية.

وكشف وزير الصحة التونسى الدكتور عبد اللطيف المكي، عن اتجاه السلطات فى البلاد إلى فرض الحظر الصحى الإجبارى على من لا يمتثل للحظر الصحى الذاتى من مصابى فيروس كورونا الجديد للحد من انتشار هذا الوباء، وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه بصدد تسلم مركز للحجر الصحى الإجبارى من وزارة الشؤون الاجتماعية فى تونس العاصمة، سيتم تخصيصه لفرض الحظر الإجبارى على المصابين بالفيروس للحد من نقل وانتشار العدوى.
 
وأشار المكى، إلى أن العديد من الوزارات وضعت مقرات لها فى العديد من الولايات على ذمة وزارة الصحة لتخصيصها لفرض الحظر الإجبارى فى حال الحاجة إلى ذلك.

كورونا

فيروس كورونا

تونس

القيروان

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