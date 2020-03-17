إصابة المرشح لخلافة ميركل بفيروس كورونا ويدخل عزل ذاتى فى منزله

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة الأنباء الألمانية، أن فريديريك ميرز المرشح الأبرز لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مصاب بفيروس كورونا.
وأظهرت الفحوص المخبرية أن ميرز، أحد المرشحين الأوفر حظا لتولى قيادة الحزب الديمقراطى المسيحى المحافظ وخلافة ميركل، مصاب بفيروس COVID-19.
ونقل متحدث باسم ميرز ، اليوم، الثلاثاء، عنه قوله: "أجريت اختبارا يوم الأحد الماضى، وكانت نتيجته التحاليل إيجابية، سأبقى فى المنزل فى الحجر الصحى حتى نهاية الأسبوع المقبل".
تجدر الإشارة، إلى أن الحزب الديمقراطي المسيحى المحافظ، أرجأ مؤتمرا كان من المقرر عقده في أواخر أبريل المقبل لاختيار زعيم جديد، بعدما أعلنت أنيجريت كرامب كارينباور، الشهر الماضي أنها ستستقيل من رئاسة الحزب.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن مجموعة من الإجراءات التي تحد من التواصل الاجتماعي في محاولة لإبطاء تطور تفشي فيروس كورونا، لكنها قالت إن الحكومة ستحاول تقليص الأثر الاقتصادى، وأضافت أن معظم المتاجر التي لا تبيع المواد الغذائية ستغلق أبوابها وسيكون على المطاعم أن تعمل لعدد محدد من الساعات وتضمن وجود حد أدنى من المسافات بين الطاولات وتابعت قائلة إن زيارات المرضى بالمستشفيات ستقتصر على زيارة واحدة يوميا، مع قيود إضافية للحد من خطر انتشار العدوى.
وستغلق المؤسسات الثقافية والترفيهية أبوابها أيضا وسيتوقف السفر لقضاء العطلات، سواء داخليا أو إلى الخارج، خلال فترة إجراءات الطوارئ.
وأضافت ميركل أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اتفقت على التنسيق لتقليص تأثير الفيروس.
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