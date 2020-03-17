إصابة المرشح لخلافة ميركل بفيروس كورونا ويدخل عزل ذاتى فى منزله

وكالات

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة الأنباء الألمانية، أن فريديريك ميرز المرشح الأبرز لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مصاب بفيروس كورونا.

وأظهرت الفحوص المخبرية أن ميرز، أحد المرشحين الأوفر حظا لتولى قيادة الحزب الديمقراطى المسيحى المحافظ وخلافة ميركل، مصاب بفيروس COVID-19.

ونقل متحدث باسم ميرز ، اليوم، الثلاثاء، عنه قوله: "أجريت اختبارا يوم الأحد الماضى، وكانت نتيجته التحاليل إيجابية، سأبقى فى المنزل فى الحجر الصحى حتى نهاية الأسبوع المقبل".

تجدر الإشارة، إلى أن الحزب الديمقراطي المسيحى المحافظ، أرجأ مؤتمرا كان من المقرر عقده في أواخر أبريل المقبل لاختيار زعيم جديد، بعدما أعلنت أنيجريت كرامب كارينباور، الشهر الماضي أنها ستستقيل من رئاسة الحزب.