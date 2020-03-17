اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:48 م
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إسرائيل تطلب من المواطنين عدم مغادرة المنازل إلا "للاحتياجات والخدمات الضرورية"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:02 م
إسرائيل تطلب من المواطنين عدم مغادرة المنازل إلا "للاحتياجات والخدمات الضرورية" كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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حثت وزارة الصحة الإسرائيلية المواطنين على عدم مغادرة منازلهم إلا "للاحتياجات والخدمات الضرورية" وذلك في توجيهات جديدة صدرت اليوم الثلاثاء. وأوضحت الوزارة في بيان الظروف المستثناة مثل الخدمات الحيوية وطلب الرعاية الطبية قائلة "لا يجب مغادرة المنزل إلا لحالات الضرورة".

وأشارت التوجيهات إلى أن المتنزهات والشواطئ والمراكز التجارية ليست ضمن الاستثناءات. وقالت إن الإسرائيليين سيسمح لهم بالتبضع لشراء الأغذية إذا لم تكن خدمة التوصيل للمنزل متاحة كما سيسمح لهم بالتريض في الهواء الطلق لمدة 10 دقائق إذا لم يكن أحد بالجوار.

ولم يتضح بعد إن كانت الشرطة ستباشر في فرض هذه التوجيهات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 304 حالات، ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تواصل الحكومة الإسرائيلية فرض حالة الطوارئ القصوى بشكل متدرج.

 
ووسط الارتفاع المتواصل فى عدد الإصابات ومطلب وزارة الصحة لفرض الإغلاق الشامل وعزل المواطنين فى منازلهم لمدة 14 يوما، فوضت الحكومة الإسرائيلية جهاز "الشاباك" بتعقب هواتف مرضى كورونا والمتواجدين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم، عبر استعمال وسائل إلكترونية ورقمية.
 
وقال كبير الحاخامين فى البلدة القديمة بالقدس، يوم أمس الاثنين، إن على المتدينين اليهود الامتناع عن تقبيل أحجار الحائط الغربى مضيفا بذلك إجراء آخر إلى ما اتخذته السلطات الدينية فى إسرائيل لمنع انتشار فيروس كورونا.
 

 


اسرائيل

وزراة الصحة الاسرائيلية

كورونا

فيروس كورونا

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