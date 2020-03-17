اليوم السابع
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إزاى تقضى الإجازة أنت وأسرتك بشكل صحى يمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:33 م
إزاى تقضى الإجازة أنت وأسرتك بشكل صحى يمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا انتشار فيروس كورونا - أرشيفية
كتبت هند عادل

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عقب قرار الحكومة بتعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة 15 يوما وأيضا تخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية لمنع الاختلاط والسيطرة على انتشار فيروس كورونا، أصبح الخيار الآمن الآن من التقاط عدوى كورونا هو البقاء فى المنزل وعدم الاختلاط مع أحد، وهناك عدة نصائح مهمة كشفت عنها منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC لقضاء وقت العزلة الذاتية فى المنزل بصحة جيدة. 
 
كما طالبت وزارة الصحة المواطنين بالمنازل بضرورة الحرص الشديد على النظافة الشخصية ونظافة البيت مع استمرار التعقيم، خاصة للأسطح بالمنظفات المختلفة مع توفير التهوية الجيدة للمكان محل السكن ما يساهم فى تفادى العدوى بفيروس كورونا أو حتى الأنفلونزا.
 
 
ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC فهناك نصائح مهمة للبقاء بصحة فى المنزل: 
1- خصص بعض الوقت للتحدث مع طفلك أو المراهق حول تفشي فيروس كورونا. 
2- أجب عن الأسئلة وشارك الحقائق حول  فيروس كورونا بطريقة يمكن لطفلك أو المراهق فهمها.
3- قلل تعرض عائلتك للتغطية الإخبارية للحدث، بما فى ذلك وسائل التواصل الاجتماعي فقد يسيء الأطفال تفسير ما يسمعونه ويمكن أن يخافوا من شيء لا يفهمونه.
7- حاول مواكبة الروتين المنتظم بعد تعليق الدراسة فضع جدولًا زمنيًا لأنشطة التعلم وأنشطة الاسترخاء أو التسلية.
8- أن تكون نموذجا يحتذى به، خذ فترات راحة، واحصل على قسط وافر من النوم، ومارس الرياضة، وتناول الطعام جيدًا.
 
فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية أيضا التى يجب اتباعها أثناء التواحد فى المنزل وهى:
1- الحرص على إجراءات النظافة الشخيصية من غسل غسل اليدين باستمرار أو فركها بالكحول.
2- اتباع آداب العطس والسعال.
3- تجنب الزيارات لمنع الاختلاط غير الآمن. 
4- تناول طعاما صحيا يحتوى على عناصر غذائية تزيد من مقاومة الجسم المناعية. 
5- طهى الطعام بشكل جيد خاصة اللحوم والمنتجات الحيوانية كالبيض واللبن. 
6- ممارسة الرياضة بالمنزل للحفاظ على اللياقة البدنية.

انتشار فيروس كورونا

عدوى كورونا

منع الاختلاط

نظافة البيت لتفادى كورونا

خطوات النظافة لتجنب كورونا

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