إزالة أسواق ذبح الدواجن العشوائية بالمحلة والصحة والطب البيطري يطهرون الشوارع

الغربية – مصطفى عادل

شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع حي أول وثان المحلة والإدارات الصحية والطب البيطري، حملات مكثفة، لإزالة الأسواق العشوائية لذبح الطيور بميداني بسيسة والشون، والتي احتلها الباعة الجائلين لذبح وبيع الطيور وتنظيف الطيور المذبوحة، بالطريق العام، والتخلص من الدماء والاحشاء والريش بالشارع، مما يساعد فى انتشار الامراض والأوبئة.

وقام مسئولو مجلس المدينة والأحياء برفع فروشات التجار وإزالتها وتنظيف الميدانين بالكامل، فيما قامت فرق الطب البيطري والصحي، بتطهير الميدانين ورش المواد المطهرة لقتل البكتريا والجراثيم لمنع انتشار الأمراض.

كما حذر رئيس مدينة المحلة التجار بعدم افتراش ميدان الشون أو بسيسة مرة أخرى منعا للتعرض للمسائلة القانونية كما شن مجلس مدينة المحلة حملات على المقاهى لمنع تدخين الشيشة، وضبط كميات كبيرة من الشيشة ومصادرتها وتحذير اصحاب المقاهى بعدم تقديمها للزبائن.

وكان "اليوم السابع" قد رصد احتلال السيدات القادمون من القرى المحيطة بمدينة المحلة لميدان الشون وسوق بسيسة ووضع فروشات وأقفاص بها دواجن وبط ورومي وأوز وحمام، وبيعها للمواطنين، وذبح الطيور ووضعها فى حلل وجراكن بلاستيكية بداخلها مياه مغلية موضوعه على بوتجازات صغيرة لتنظيف الطيور وإخراج الأحشاء وإلقائها على الأرض كما يتم إلقاء الريش فى حرم الطريق العام.

يقول محمد البشبيشي من سكان منطقة المنشية الجديدة، أن ميدان الشون هو الميدان الرئيسي لمدينة المحلة ويمر عليه الآلاف يوميا من ابناء المدينة والوافدين من المحافظات على أسواق المفروشات، مضيفا أن الميدان يشهد كارثة بيئية يومي الثلاثاء والجمعة من كل اسبوع باحتلال السيدات وبائعي الطيور للمواطنين، ولم يقتصروا على ذلك بل يقوموا بذبحها وتنظيفها وإلقاء الدماء والريش والاحشاء فى الشارع بعد انتهاء السوق.

وأوضح أن الذبح العشوائي يمثل كارثة بيئية بسبب انتشار الروائح الكريهة والحشرات وانتشار الامراض، مبينا أن الطيور التي تُباع لم يستدل على مصدرها وعما إذا كانت مصابة بانفلوانزا الطيور من عدمه.

فيما استنكر صلاح الشناوى تجاهل مسئولي حي ثان المحلة لتلك الكارثة وعدم رفع اصحاب الفروشات وبائعي الطيور من ميدان الشون احد اهم ميادين المحلة وتشويه صورة المدينة.

وناشد المواطنون الجهات التنفيذية بإلغاء هذه الأسواق العشوائية، والتى تسبب كارثه بيئية فى الشوارع، والتى تتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة، ومنعهم من احتلال الميادين الرئيسية وتشويه المظهر العام للمدينة.

كما يشهد أيضا ميدان بسيسة أحد أهم الميادين بالمحلة نفس الكارثة البيئية، واحتلال الباعة الجائلين الميدان بشكل صارخ، وتشويه المظهر العام للميدان بذبح الطيور بكافة أنواعها، على مرأى ومسمع من المسئولين وقيام البائعين بتنظيف الطيور للمواطنين فى الشارع، والتخلص من المياه المخلوطة بالدماء وريش الطيور والأحشاء بعد انتهاء عمليات البيع فى مكانهم وتركها ومغادرة الميدان بعد تشويه المظهر العام له وانبعاث الروائح الكريهه منها. ورصد" اليوم السابع" احتلال الباعة الجائلين لميدان بسيسه بالمحلة، لبيع الطيور بكافة انواعها وذبحها بشكل عشوائى، حيث قام الباعة بوضع اقفاص الدواجن والبط والحمام فى الشارع، وإحضار اسطوانات بوتجاز وصفائح واستخدامها فى تسخين المياه لتنظيف الطيور، وقيامهم بالذبح على الأرض والتخلص من الريش والاحشاء بجوارهم.

\

\