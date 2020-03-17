اليوم السابع
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إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة لحيازتهما مخدر الفودو فى الساحل

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:04 م
إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة لحيازتهما مخدر الفودو فى الساحل فودو - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة الساحل الجزئية، احالة عاطلين للمحاكمة العاجلة في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهما  كيلو من مخدر الفودو، وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الساحل يفيد ضبط سائقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية حال استقلالهما مركبة "توك توك"، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو "وزنت 1 كيلوجرام" مبلغ مالي 2 هاتف محمول.
 
وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي .
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم. 
 
 

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