إحالة المتهمة بسرقة المواطنين بأسلوب النشل فى بولاق أبو العلا للمحاكمة

كتب سليم على-كريم صبحى

أحالت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، المتهمة بسرقة المواطنين فى دائرة القسم، لمحكمة الجنح، وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده أنه أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة ولها محل إقامة آخر بالإسكندرية وتنتحل اسمين مختلفين، وسبق اتهامها فى 17 قضية آخرها "نشل" ومطلوب التنفيذ عليها فى 24 حكم حبس جزئى "سرقة".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" واعترفت بارتكابها 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمسكنها بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من القبض على سوريين بحوزتهما مليون جنيه و7 آلاف دولار من الإتجار بالعملات بمطار القاهرة فى النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور ضابط بمباحث إدارة تأمين طرق ومحاور، ميناء القاهرة الجوى والمعين قول امني محور جوزيف تيتو أسفل كوبري المشاة دائرة قسم شرطة النزهة، وبصحبته القوة المرافقة اشتبه فى سيارة يستقلها 4 أشخاص، وأثناء مشاهدتهم للقوات تمكن اثنان منهم من الفرار ، وأمكن ضبط"أ. ع" ، 48 سنة، صاحب مصنع بلاستيك ، و"ع. خ. ا" سن 25 سنة، طالب، وسوريان، أثناء استقلالهما السيارة المشار إليها، وتحمل أرقام س ن 1265 ماركة كيا كارنز موديل 2014م فضي اللون مقيدة باسم / ا ع ا " قيادة الأول".

وعُثر داخل السيارة على " مليون و453 ألف جنيه، و7.512 دولار أمريكى، وأجندة مدون بها أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية" دولار، يورو" والمعاملات التحويلية لها.