اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة المتهمة بسرقة المواطنين بأسلوب النشل فى بولاق أبو العلا للمحاكمة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:00 ص
إحالة المتهمة بسرقة المواطنين بأسلوب النشل فى بولاق أبو العلا للمحاكمة كلابش،ارشيفية
كتب سليم على-كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، المتهمة بسرقة المواطنين فى دائرة القسم، لمحكمة الجنح، وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده أنه أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة ولها محل إقامة آخر بالإسكندرية وتنتحل اسمين مختلفين، وسبق اتهامها فى 17 قضية آخرها "نشل" ومطلوب التنفيذ عليها فى 24 حكم حبس جزئى "سرقة".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" واعترفت بارتكابها 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمسكنها بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من القبض على سوريين بحوزتهما مليون جنيه و7 آلاف دولار من الإتجار بالعملات بمطار القاهرة فى النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور ضابط بمباحث إدارة تأمين طرق ومحاور، ميناء القاهرة الجوى والمعين قول امني محور جوزيف تيتو أسفل كوبري المشاة دائرة قسم شرطة النزهة، وبصحبته القوة المرافقة اشتبه فى سيارة يستقلها 4 أشخاص، وأثناء مشاهدتهم للقوات تمكن اثنان منهم من الفرار ، وأمكن ضبط"أ. ع" ، 48 سنة،  صاحب مصنع بلاستيك ، و"ع. خ. ا" سن 25 سنة، طالب، وسوريان، أثناء استقلالهما السيارة المشار إليها، وتحمل أرقام س ن 1265 ماركة كيا كارنز موديل 2014م فضي اللون مقيدة باسم / ا ع ا " قيادة الأول".

 

وعُثر داخل السيارة على " مليون و453 ألف جنيه، و7.512 دولار أمريكى، وأجندة مدون بها أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية" دولار، يورو" والمعاملات  التحويلية لها.

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

نشل المواطنين

بولاق ابو العلا

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

اخبار اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحماية المدنية تستخرج شخص مصاب من أسفل ركام عقار بولاق أبو العلا المنهار

الثلاثاء، 03 مارس 2020 04:46 م

القبض على 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة بولاق أبو العلا

الإثنين، 02 مارس 2020 11:59 ص

على طريقة ريا وسكينة.. نشالة بولاق أبو العلا نفذت 41 جريمة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:00 ص

حبس 3 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية بشكل عشوائى فى بولاق أبو العلا

الجمعة، 31 يناير 2020 04:03 م

سقوط 3 أشخاص قاموا بتصوير مقطع إطلاق أعيرة نارية فى بولاق أبو العلا

الخميس، 30 يناير 2020 12:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة