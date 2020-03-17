اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:24 م
خالد صلاح
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لدعم العملية التعليمية بعد تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا

"أورنچ مصر" تتعاون مع شركة "أڤايا" العالمية لتوفير تقنية التعلم عن بعد بمصر

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:54 م
"أورنچ مصر" تتعاون مع شركة "أڤايا" العالمية لتوفير تقنية التعلم عن بعد بمصر أورنچ مصر تتعاون مع شركة أڤايا

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طرح تطبيق Avaya Spaces بمزايا متعددة للمدرسين والطلاب وأولياء الأمور
 

استمراراً لسلسلة الجهود التي تبذلها أورنچ مصر لدعم خطط الدولة نحو التحول الرقمى  وتبني التكنولوجيا والتقنيات الفائقة والوقوف إلى جانب الدولة والمجتمع لعبور الظروف الاستثنائية الحالية، أعلنت اورنچ ، أسرع شبكة في مصر، عن تعاونها مع شركة " أڤايا " Avaya العالمية للحلول التكنولوجية من أجل توفير تقنية التعلم عن بعد في مصر من خلال تطبيقAvaya spaces.

"أورنچ مصر" تتعاون مع شركة "أڤايا"
"أورنچ مصر" تتعاون مع شركة "أڤايا"

 

وتأتي الخطوة في إطار حرص اورنچ مصر على دعم ومساندة العملية التعليمية خاصة بعد القرار الحكومي بتعليق العمل في المدارس لمدة أسبوعين في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ومن ناحية أخري تعمل اورنچ في ظل مسؤوليتها المجتمعية نحو المجتمع المصري والشباب من خلال بذل كل الجهود الممكنة  للمساهمة في تنمية المجتمع المصري .

وبموجب التعاون بين "اورنچ مص"ر و"افايا" سيتم توفير تطبيق Avaya Spaces لجميع المؤسسات التعليمية بما في ذلك المدارس والجامعات.

يقدم التطبيق خدمات متعددة للأساتذة والطلاب وحتى أولياء الأمور بما يسهل التواصل بينهم وإتاحة تقديم الخدمة التعليمية بأعلى جودة ممكنة. وتتنوع الخدمات المتاحة للأساتذة بين عقد فصول دراسية افتراضية ومراسلة جميع الطلاب والعمل على المشاريع الدراسية فضلا عن إمكانيات أخرى عديدة يتحها التطبيق.

وبالنسبة للطلاب، سيتسنى لهم المشاركة في الفصول الدراسية الافتراضية باستخدام أي نوع من الأجهزة الذكية ومن أي مكان، مع إمكانية تنزيل المواد الدراسية وإرسال المهام الدراسية للأساتذة الكترونيا.

أما أولياء الأمور فسيتيح لهم التطبيق عقد الاجتماعات مع الأساتذة وتشارك الاستفسارات والملاحظات وعقد منتدى خاص لمناقشة الآباء والتواصل المباشر مع أحد الأساتذة أو المدراء أو فريق العمل في المؤسسة التعليمية.

ويعمل التطبيق على جميع الأجهزة الذكية بكافة أنظمة التشغيل (أندرويد – آي أو إس)، كما يمكن الاستفادة من خدماته عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة من خلال أي متصفح (فايرفوكس – كروم). ويتيح التطبيق عقد مؤتمرات صوتية ومرئية عالية الجودة بين الطلاب والأساتذة بما يتماشى مع احتياجات المؤسسات التعليمية. كما يسمح التطبيق بإمكانية تبادل الملفات والرسائل والمشاريع الدراسية في واجهة واحدة لتحقيق أهداف السنة الدراسية.

وبهذه المناسبة عبر هشام مهران نائب رئيس أورنچ  مصر لقطاع الشركات عن أهمية هذا التعاون  مع شركة عالمية مثل أڤايا التي يشهد لمنتجاتها وحلولها بالكفاءة دوليا قائلا : "يوما بعد يوم يتضح للعملاء الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في تسهيل حياتهم وتجاوز الصعوبات والمفاجآت التي تعترضهم  ولذلك بادرنا بالعمل قبل بادية الازمة على دعم أهم القطاعات وهو التعليم ونجحنا بالتعاون مع شركة عالمية مثل أڤايا في توفير تطبيق يتيح استكمال العملية التعليمية عن بعد وفي نفس الوقت نكون قد ساهمنا في ضمان سلامة الطلاب".

 وتابع: "اليوم نجني ثمار اتجاه الدولة ككل نحو التحول الرقمي والجهود التي بذلتها اورنج بشكل خاص للاستثمار في هذا القطاع حيث أصبح لدينا البنية التحتية التي تتيح تشغيل الحلول التقنية من هذا النوع بكفاءة عبر شبكاتنا والبنية التحتية  الذكية التي تدعم مثل هذه التطبيقات". 

وأضاف المهندس أحمد فايد "المدير الاقليمي لشركة أڤايا "استنادا  لتعليمات   الرئيس عبد الفتاح السيسي و في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا و من خلال موقعنا كشركة متخصصة  في مجال التكنولوجيا والتزام أڤايا بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه في المجتمعات التي تعمل فيها. يسعدنا التعاون مع أورنج في هذه المبادرة وتبعًا لعلاقتنا الاستراتيجيهً والعالمية مع اورنج في مصر ومختلف أنحاء العالم"

 

للاشتراك او الاستفسار عن الخدمة يرجى التكرم بمراسلتنا على البريد الالكتروني : orange.distancelearning@orange.com

 

 


ارونج

التعليم عن بعد

أڤايا

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