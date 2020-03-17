"أمن أسوان" يغلق 73 مركزا للدروس الخصوصية لمواجهة فيروس كورونا.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، جهودها، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، ووصل عدد المراكز التى تم إغلاقها لنحو 73 مركزا حتى اليوم على مستوى مراكز ومدن المحافظة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات الطلابية، وذلك فى إطار الخطوات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وبالتوازى مع ذلك تقوم مديرية الصحة بحملات مكثفة لتطهير وتعقيم الدواوين الحكومية ومنها ديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية والهيئات القضائية والشرطية، بالإضافة إلى الاستمرار فى تطهير الفنادق والبازارات والأسواق والمقاهى ودور العبادة.

وفى سياق متصل، شن مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأسوان، حملة مرور وتفتيش علي الأسواق، حيث تم المرور على المقاهي ومحلات ومنافذ العصائر والمرطبات، لمتابعة تنفيذ قرارات منع استخدام الأكواب الزجاجية، والتنويه علي استخدام خراطيم الشيشة البلاستيكية المعدة للاستخدام الواحد، وذلك تجنبا للعدوى، كما تم أيضا إعدام كمية 200 لتر مواد غذائية غير صالح للاستهلاك الآدمى.

يأتى ذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التي تبذلها مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، بمختلف قطاعاتها لمكافحة فيروس كورونا، وفى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات وخاصة فى أسواق اليوم الواحد والتى تتيح الاختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين، وهو الذى يتوازى مع توافر كافة السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة فى المجمعات والمنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص لإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار.



إغلاق مراكز الدروس الخصوصية



إغلاق مراكز الدروس الخصوصية