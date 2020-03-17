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أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:01 م
أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن البنك أعلن عدم تغيير أسعار الشهادات البلاتينية مرتفعة العائد البالغ 12% و 12.25%، فى العائد الذى يصرف شهريًا وكل 3 أشهر، على التوالى.
 
وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات.
 
وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى أمس، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.
 
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان صادر عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته أمس، قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.
 
 

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