اليوم السابع
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أسعار بلح رمضان بسوق العبور للجملة اليوم 5 جنيهات للرطب والأسوانى 6 جنيهات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:00 ص
أسعار بلح رمضان بسوق العبور للجملة اليوم 5 جنيهات للرطب والأسوانى 6 جنيهات صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهد اليوم الثلاثاء 17– 3 – 2020 استقرارا في أسعار عدد من أصناف البلح المخصص لشهر رمضان المبارك " الجاف والرطب " حيث يتواجد بسوق العبور للجملة 13 صنف.
 
وسجل البلح الرطب 5  جنيهات للكيلو ، وبلح شامية حيث يتراوح سعره بين 15 – 17  جنيها للكيلو، فيما سجل  سعر  بلح مركابي ليتراوح بين 6 – 18 جنيها، وابريمي 12 – 24 جنيها  . 
 
واستقر سعر بلح ابيض غزال بين 13 – 23  جنيها، و بلح عينات بين 13 - 23 جنيها، وسجل  بلح البان حيث سجل13 – 23 جنيها ،واستقر بلح وردة تراوح سعره 15-25 جنيها. 
 
وجاء بلح برتموتة ليسجل 15-25 جنيها وسجل الاسواني الأكثر انتشار ليسجل 6-16 جنيها، ثم سكوتي ليسجل 14-24 جنيها، وسجل بلح جنديلة 15-25 واخيرا سجل بلح القرن غزال الأغلى سعرا 20-30 جنيها للكيلو. 
 
وكان  حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أكد ان الكميات المعروضة من البلح مناسبة جدا مع بداية الموسم، مشيرا إلى أن الأسعار قد تشهد انخفاضا خلال الأيام القادمة مع اقتراب الشهر الكريم، وذلك بعد ظهور باقي الكميات. 
 
وعن الأسماء التي تطلق على بلح رمضان خلال الموسم مثل اسماء المشاهير اوضح النجيب ان أصناف البلح متعددة وتصل إلى أكثر من 300 صنف ولكن الأسماء الثابتة تاريخي معروفة ولكن الأسماء المستحدثة تعد نوع من الجذب للمستهلك يطلقها التاجر على اي صنف لمجرد ان يشجع المستهلك على شراء المنتج وزيادة عملية الترويج، مشيرا إلى أن الأسماء الجديدة ترتبط بالموسم فقط ثم تختفي العام التالي ويطلق اسم اخر على صنف اخر، موضحا انها أصبحت عادة لدى التجار إطلاق اسم لجذب المستهلكين للشراء.
وتوقع النجيب ان يشهد الموسم الحالي روجا في مبيعات البلح نظرا لوجود كميات كبيرة في السوق ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بالصورة التي ترضى المستهلك.

انواع البلح

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اسعار بلح رمضان

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