أخبار الحوادث اليوم.. حبس مروجى الشائعات وملاحقة محتكرى الأغذية

كتب أحمد عبد الهادى

نشر قسم الحوادث باليوم السابع عدداً من الأخبار الهامة بالقطاع الأمني والقضائي، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة:



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة وضبطت العديد من القضايا.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإخوانية لترويجه شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة، والادعاء على غير الحقيقة بانتشار فيروس "كورونا" بشكل واسع فى مصر، وارتفاع عدد الوفيات بغرض إثارة الرأى العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

شنت رئاسة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإشراف نبيل فاروق الرئيس، بالتنسيق مع العميد أيمن الفقى مدير شرطة المرافق، حملات مكثفة على المقاهى والكافيهات، والمحال العامة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق، لرفع الإشغالات ومصادرة الشيش منها، والتنبيه على أصحاب المحال أنه فى حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة سيتم غلق المحال فورا، وقطع المرافق عنها من "مياه – كهرباء- غاز " وذلك تنفيذا لقرار المحافظ ، أسفرت الحملة عن مصادرة 200 شيشية من 25 كافيه ومقهى، ليتم إعدامها وعدم تسليمها لأصحاب المقاهى مره أخرى .

قررت الداخلية إرجاء إجراءات استبدال اللوحات المعدنية القديمة "ذات الأرقام فقط" باللوحات المعدنية المطورة "ذات الأرقام والحروف"، وكذا إرجاء تركيب الملصق الإلكترونى على المركبات لمدة شهر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 الجارى.

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة فى طرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 7 أبريل لتعذر حضور المتهمين.