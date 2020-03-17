أخبار البورصة اليوم الاثنين 16-3-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 16-3-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 32.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.831 مليار جنيه.

إيقاف تداول 131 شركة ارتفعت عدد الأسهم الموقوفة لمدة 10 دقائق بالبورصة المصرية إلى 131 شركة لتجاوزها نسبة الـ 5% هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. ارتفعت عدد الأسهم الموقوفة لمدة 10 دقائق بالبورصة المصرية إلى 131 شركة لتجاوزها نسبة الـ 5% هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القلعة للاستشارات المالية، الحديد والصلب المصرية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، المتحدة للإسكان والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الشمس للإسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، البنك التجارى الدولى، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المجموعة المالية هيرميس، دايس للملابس الجاهزة، السويدي إليكتريك، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، مدينة نصر للإسكان والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصينى، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

كما تم إيقاف تداول المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، النصر للملابس والمنسوجات، أوراسكوم للتنمية مصر، أوراسكوم للاستثمار القابضة، القاهرة للدواجن، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الإسماعيلية مصر للدواجن، بلتون المالية القابضة، سيدى كرير للبتروكيماويات، التعمير والاستشارات الهندسية، العز للسيراميك و البورسلين، العربية لحليج الأقطان، للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية، القناة للتوكيلات الملاحية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مطاحن مصر الوسطى، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، مجموعة بورتو القابضة، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، حديد عز، الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة عامر القابضة، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ارابيا انفستمنتس هولدنج.

وتم أيضا إيقاف تداول أسهم؛ المجموعة المصرية العقارية، مصر للألومنيوم، آسيك للتعدين-اسكوم، المصرية لتطوير صناعة البناء، النساجون الشرقيون للسجاد، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، جنوب الوادى للأسمنت، إعمار مصر للتنمية، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصرية لخدمات النقل، الشرقية-ايسترن كومبانى، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، مصر لصناعة الكيماويات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصريين للاستثمار والتنمية والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الملتقى العربى للاستثمارات، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، المنصورة للدواجن، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، شركة مستشفى كليوباترا، جلاكسو سميثكلاين، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصرية للاتصالات، مصرف أبو ظبى الإسلامي-مصر، جى بى اوتو، بنك قناة السويس، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، الدولية للمحاصيل الزراعية، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الأهلى للتنمية والاستثمار، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اودن للاستثمارات المالية، العربية للأسمنت، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، العربية للصناعات الهندسية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المالية والصناعية المصرية، العامة لصناعة الورق-راكتا.

كما تم إيقاف أسهم؛ مصر للأسمنت-قنا، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، البنك المصرى لتنمية الصادرات، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، شركة النصر للأعمال المدنية، الدلتا للسكر، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، شارم دريمز للاستثمار السياحى، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، عبر المحيطات للسياحة، الألومنيوم العربية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، بنك قطر الوطنى الأهلى، المصرية للدواجن، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية، دلتا للإنشاء والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 32.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.831 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 32.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.831 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 263.1 مليون ورقة مالية بقيمة 707.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.18% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.11%، والعرب على 4.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.46%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 13.2 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 94.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8 ملايين جنيه، 85.8 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 7.09% ليغلق عند مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 6.82% ليغلق عند مستوى 1328 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 7.29% ليغلق عند مستوى 10785 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.58% ليغلق عند مستوى 948 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 1023 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 587 نقطة.

وارتفعت أسهم 8 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 133 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.