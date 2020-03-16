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20 ألف جهاز اختبار و100 ألف قناع.. الملياردير الصينى يتبرع لأفريقيا لمواجهة كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 10:34 م
20 ألف جهاز اختبار و100 ألف قناع.. الملياردير الصينى يتبرع لأفريقيا لمواجهة كورونا جاك ما
كتب هيثم سلامة

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تعهد المليونير الصينى جاك ما،  التبرع إلى قارة إفريقيا بالعديد من الأدوات الطبية لمقاومة فيروس كورونا القاتل، من ضمنها 20 ألف مجموعة اختبار للفيروس، وأقنعة وبدل واقية.

وقال جاك ما،  عبر حسابه بموقع تويتر، إن إفريقيا من الدول التي أصيب فيها عددا من مواطنيها بفيروس كورنا، حيث يتم التبرع إلى كل من البلدان الإفريقية الـ 54 ، بـ 20 ألف مجموعة اختبار فيروس كورونا،و 100 ألف قناع واقى وألف بدلة طبية للاستخدام، بالإضافة إلى دورع للوجه.

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يشار إلى أن جاك ما ، أعلن تبرعه بملايين مجموعات أجهزة اختبار فيروسات وأقنعة الوجه للولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا.

وقال الملياردير الصيني يوم الجمعة اليوم الماضى، في بيان تمت مشاركته على تويتر إن مؤسسة جاك ما،  ستتبرعان بـ 500 ألف مجموعة اختبار ومليون قناع وجه للولايات المتحدة، ونشر صورة "الشحنة الأولى" لأقنعة الوجه ومجموعات الاختبار ، قائلة إنها كانت تقلع من شنغهاي، ولكن من غير الواضح الجهة التي ستوزع فيها.

وذكرت مصادر فى مطار لييج الدولى الواقع داخل إقليم والونيا البلجيكي، وفقا لما نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن طائرة شحن محملة بـ500 ألف قناع وإمدادات طبية أخرى، مثل أدوات الفحص وصلت إلى مطار لييج المخصص للشحن الدولي.

ووفقاً لبيان مشترك من موقع على بابا الصينى المتخصص فى التجارة الإلكترونية ومؤسسه جاك ما، من المقرر ارسال الشحنة إلى إيطاليا حيث ستصل العديد من الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة إلى المطار الذى سيصبح المركز الأوروبى الرئيسى لشحنات التجارة الإلكترونية لشركة على بابا.

من جانبه، قال مؤسس موقع على بابا جاك ما إنه سيتبرع بـ 500 ألف أداة فحص لفيروس كورونا المستجد ومليون قناع للولايات المتحدة، داعيا للتعاون الدولى لمكافحة الأزمة الصحية الراهنة.

 

 

 

 

 

 

 

 


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فيروس كورونا

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