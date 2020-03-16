ولايتا كنتاكى وميشيجان الأمريكيتين تغلقان المطاعم والحانات لمكافحة كورونا

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أعلنت السلطات بولايتى "كنتاكى" و"ميشيجان" الأمريكيتين، إغلاق جميع المطاعم والحانات فى إطار اتخاذ خطوات جديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن حاكم ولاية "كنتاكى" طالب جميع المستشفيات فى الولاية بإلغاء الجراحات الاختيارية بحلول الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أنه سيسمح للمطاعم بتقديم خدمات السيارات والتوصيل للمنازل.

يشار إلى، أن مناطق أمريكية أخرى، من بينها ولايتا "أوهايو" و"كاليفورنيا" ومدينة "نيويورك" اتخذت إجراءات مماثلة بإغلاق المطاعم والحانات للحد من انتشار الفيروس.